Росстат спрогнозировал убыль населения на ближайшие 16 лет. В пессимистичном варианте россиян останется 134 миллиона

Демографический прогноз до 2035 года опубликовал Росстат 27 декабря. Согласно пессимистичному варианту, за 16 лет численность населения сократится со 146 млн в 2020 до 134,2 млн, по среднему — до 142,9 млн, согласно оптимистичному — вырастет до 150 млн.

В 2020 году по худшему прогнозу при естественной убыли в 484,4 тыс. человек в страну приедут 190,8 тыс. человек. Средний вариант предполагает убыль в 355,7 тыс. и миграционный прирост в 265 тыс., оптимистичный — убыль в 239,3 тыс. и миграционный прирост в 339,8 тыс.

Во всех вариантах прогноза, естественный прирост населения является отрицательным, в низком и среднем вариантах миграция компенсирует его частично и общая численность населения падает.

В оптимистичном варианте убыль постепенно сокращается на фоне увеличения миграционного прироста — в 2035 году естественная убыль составит 21,3 тыс. человек, миграционный прирост — 386,8 тыс.





Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в низком варианте прогноза к 2035 году составит 71 год для мужчин и 79 лет для женщин (среднее 75,4), в среднем варианте — 75 для мужчин и 82 (среднее 79,1), в оптимистичном варианте прогноза — 78 для мужчин и 84 для женщин (среднее 81,6).

Ранее сообщалось, за январь—октябрь 2019 года естественная убыль населения России, то есть превышение числа умерших над числом родившихся, составила 259,6 тыс. человек. Это означает, что по итогам текущего года убыль в стране станет самой высокой за 11 лет, выше этот показатель был только в 2008 году — 362 тыс. человек.