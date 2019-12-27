Число погибших в результате крушения самолёта в Казахстане выросло до 14 человек

В результате крушения пассажирского самолета авиакомпании Bek Air, который упал после вылета из Алма-Аты 27 декабря, погибли 14 человек. Генеральное консульство России заявило, что россиян на борту не было.

На борту были 95 пассажиров и пять членов экипажа. О 14 погибших сообщает портал Zakon.kz. Точное количество пострадавших уточняется, По информации издания, в Центр детской неотложной медицинской помощи доставлено 8 детей в сознании с политравмами, в Больницу скорой неотложной помощи доставлено 5 взрослых с политравмами, а в ГКБ № 4 доставлено 17 пациентов в крайне тяжелом состоянии.

По предварительной информации, самолет Fokker-100 после взлета потерял высоту, пробил бетонное ограждение и рухнул в районе жилого сектора. До выяснения причин катастрофы авиакомпания приостановила все полеты самолетов такого типа.



