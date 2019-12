Минфин США согласился рассекретить все материалы, по которым ввели санкции против Дерипаски

Минфин США обещал рассекретить материалы, послужившие основанием для введения санкций против российского бизнесмена Олега Дерипаски в апреле 2018 года. Об этом говорится в материалах суда округа Колумбия, с которыми 27 декабря ознакомился РБК.

Именно в этом суде с марта 2019-го рассматривается иск миллиардера с требованием отменить против него санкции к Минфину США и Управлению по контролю за иностранными активами (OFAC), а также руководителям этих ведомств — Стивену Мнучину и Андреа Гаки.

Теперь, в течение 75 дней, начиная с 9 декабря 2019 года (до 21 февраля 2020 года) стороны должны предоставить суду актуальную информацию о передаче Дерипаске материалов и статуса его запроса о пересмотре введенных против него санкций.

«После длительного неисполнения своей процессуальной обязанности ответчик (Минфин США), наконец, внял аргументам истца (Дерипаски) и согласился раскрыть ранее засекреченные основания для введения санкций», — заявил РБК адвокат Алексей Мельников, представляющий интересы российского бизнесмена. «Раскрытие этой информации позволит нам аргументированно защищать нарушенные права Олега Дерипаски. Это соответствует известному принципу, что каждый человек вправе «знать, в чем его обвиняют», — заключил Мельников.





Обнародованные ранее материалы, на основании которых Минфин США ввел санкции против Дерипаски, бизнесмен уже оспорил. Так, 25 октябре 2019 года Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск Дерипаски и потребовал от The Nation, The Telegraph и The Times удалить информацию, содержащуюся в ряде статей, но издания этого не сделали. Теперь защита Дерипаски добивается раскрытия и других материалов, послуживших основанием для введения санкций.

Минфин США внес Дерипаску вместе с его крупнейшими компаниями (UC Rusal, En+, «ЕвроСибЭнерго», группа «ГАЗ» и проч) в санкционный список SDN (Specially Designated Nationals) в апреле 2018 года. Но в начале 2019 года ведомство согласилось снять санкции с UC Rusal и En+ с условием снижения в них доли Дерипаски ниже контроля, оcтавив самого бизнесмена в списке SDN.