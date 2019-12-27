Появилось видео с места крушения пассажирского самолёта в Казахстане

Появилось видео с места крушения пассажирского самолета авиакомпании Bek Air, который упал после вылета из Алма-Аты 27 декабря. Ролик опубликован на YouTube-канале издания Zakon.kz.

На кадрах видна работа экстренных служб на месте катастрофы.

По предварительной информации, самолет Fokker-100 после взлета потерял высоту, пробил бетонное ограждение и рухнул в районе жилого сектора. На борту находились 95 пассажиров и 5 членов экипажа. Аэропорт Алма-Аты сообщил о выживших. Известно, что погибли не менее девяти человек. Точное количество пострадавших уточняется.

Генеральное консульство России в Алма-Ате проверяет информацию о наличии россиян среди пассажиров рухнувшего самолета.



