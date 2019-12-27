В Казахстане при взлёте разбился пассажирский самолёт. В катастрофе есть выжившие

Пассажирский самолет авиакомпании Bek Air разбился в Казахстане 27 декабря. Борт упал за пределами аэропорта Алма-Аты, сообщается на странице аэропорта в Facebook.

На борту находились 95 пассажиров и пять членов экипажа. По данным аэропорта, в результате катастрофы есть выжившие. Предварительно известно о девяти погибших и девяти пострадавших, среди которых дети.

Сообщается, что после взлета самолет потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и рухнул в районе жилого сектора. На месте работают экстренные службы.

Bek Air использует только самолеты Fokker-100. «До выяснения обстоятельств происшествия полеты самолетов данного типа временно приостановлены», — заявили в министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.





Генеральное консульство России в Алма-Ате заявило ТАСС, что проверяет информацию о наличии россиян среди пассажиров рухнувшего самолета.