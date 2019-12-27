«Всегда готов». Рамзан Кадыров прокомментировал грядущий бой с Емельяненко-младшим

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что уже начал подготовку к обещанному бою с Александром Емельяненко.

Готовимся, всегда готов! – дал комментарий журналистам Кадыров, демонстрируя бицепс.

Рамзан Кадыров заявил, что готовится к бою с Александром Емельяненко pic.twitter.com/GSGcCARwAm — Актуальная Россия (@RussiaActually) 26 декабря 2019 г.

Ранее «Фонтанка» писала, что Александр Емельяненко принял вызов на бой от Рамзана Кадырова. На принятие решения у него ушло четыре дня. Выбор места и времени боя остаётся за главой Чечни.



