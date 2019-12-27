СМИ: Власти Ливии просят у Турции комплексы ПВО и поддержку с воздуха

Правительство национального согласия (ПНС) Ливии Фаиза Сараджа обратилось к Турции с просьбой предоставить системы противовоздушной обороны и воздушную поддержку, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Hadath.

По их данным, кабинет министров в Триполи хочет, чтобы турецкие ВВС обеспечили прикрытие его наземных сил. "ПНС попросило Турцию вмешаться с воздуха, чтобы остановить штурм ливийской армии, а также поставить комплексы противовоздушной обороны", – отметили источники.

Ранее президент Турции Эрдоган заявил, что окажет военную поддержку Правительству национального согласия Ливии, воюющему с армией фельдмаршала Хафтара, но не назвал её объёма.



