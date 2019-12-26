Блэкаут во французском Роане. Спасатели снимали 140 человек с колеса обозрения

Французские спасатели эвакуировали 140 человек с колеса обозрения в Роане (департамент Луара) из-за бдэкаута в городе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Le Progr?s.

"Все огни погасли, мы сперва решили, что это часть шоу, но потом заволновались", – рассказала изданию одна из пассажирок аттракциона, которая находилась в кабинке в компании друзей.

В 19:00 (21:00 мск) в темноту погрузились несколько центральных районов Роана, подачу электроэнергии удалось восстановить лишь спустя 15 минут. За это время спасатели и полицейские начали эвакуацию граждан с колеса обозрения, которое, несмотря на отключенные моторы, некоторое время продолжало вращаться по инерции.

Когда свет вновь зажегся, спасатели продолжали помогать людям сойти на землю. Владелец аттракциона решил не рисковать и, как только последние кабинки опустели, остановил колесо до утра.



