В Абакане горит торговый центр

В столице Хакасии горит торговый павильон, пожару присвоен третий номер.

Об этом сообщает ГУ МЧС по региону. "По состоянию на 02:50 (крск) площадь пожара составляет 1500 кв.м. Всего на месте пожара работают: 67 человек, 20 единиц техники, из них от МЧС России 45 человек, 13 единиц техники", – сообщают спасатели.

Они уточняют, что сообщение о пожаре поступило в 01:22 по местному времени, прибывшие через 10 минут к месту ЧП пожарные установили, что горит кровля двухэтажного торгового павильона, пожару сразу был присвоен второй номер.

Сведений о пострадавших нет.



