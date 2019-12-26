СК: Причиной ДТП с автобусом под Липецком мог стать гололёд

Следственный комитет начал доследственную проверку после ДТП с автобусом Москва — Тбилиси в Липецкой области, в результате которого погибли два человека. По одной из версий, авария произошла из-за плохой погоды и гололедицы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.

«Следственными органами СУ СК России по Липецкой области проводится доследственная проверка по факту гибели двух пассажиров рейсового автобуса "Москва – Тбилиси", опрокинувшегося на 356 км трассы М4 "Дон". По одной из версий, причиной аварии могли стать неблагоприятные погодные условия и гололедица», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель рейсового автобуса Москва — Тбилиси в районе села Яркино Становлянского района не справился с управлением и допустил опрокидывание автобуса. В результате, двое пассажиров скончались, остальные получили травмы средней различной тяжести.



