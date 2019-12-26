В руководсте ООН отреагировали на обвинения РФ в попустительстве визовому саботажу США

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен задержками в выдаче американских виз представителям России и других стран. Об этом 26 декабря заявил его официальный представитель Стефан Дюжаррик, передает ТАСС.

"Он и его сотрудники продолжат внимательно следить за этой темой", — добавил Дюжаррик.

Накануне, 25 декабря, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Гутерриш попустительствует саботажу правительства США в отношении виз для российских сотрудников секретариата ООН и также о том, что США выдавливают российских военных из структур Совета Безопасности ООН.

Ранее в декабре стало известно, что США не выдали визы российской делегации для участия в конференции по аудиту. В сентябре американские визы не получили десять членов российской делегации участников сессии Генассамблеи ООН.



