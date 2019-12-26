Фёдор Емельяненко «похоронил» младшего брата Александра. Тот посоветовал поставить свечку за упокой

Спортсмен Федор Емельяненко рассказал о взаимоотношениях с младшим братом Александром Емельяненко. 26 декабря он заявил, что не намерен больше помогать скандальному близкому родственнику и публично его «похоронил».

«Я молюсь, чтобы человек нашел себя. Для меня на сегодняшний день он мёртв. Он пропадает, но я молюсь, чтобы он ожил и нашёлся. Он хочет помириться? Я вас умоляю. Пусть сначала извинится перед теми, кого он изнасиловал, оскорбил, обидел, на деньги обманул и так далее. Перед всеми, кого он называет животными», – заявил мастер смешанных единоборств.





«Дай бог, чтобы это были не просто разговоры, что он другой и так далее. Чтобы не просто говорил, что читает писания святых отцов, а понимал, о чем они говорят. Все отцы говорят о терпении и смирении. А когда человек говорит, что вокруг него все животные — это не терпение. Надо обратить взгляд внутрь себя. И понять, что главное животное сидит внутри. И с ним надо бороться. Тогда увидишь вокруг себя людей», – приводит цитату Емельяненко Sports.ru. Ответ младшего брата появился в прессе практически молниеносно.

«Пусть пойдет и поставит свечку за упокой брата своего, которого он похоронил живым», — заявил скандально известный боец.

Ранее Александр Емельяненко принял вызов на бой от Рамзана Кадырова.