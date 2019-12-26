Эрдоган: Турция направит войска в Ливию по просьбе властей страны

Турция отправит войска в Ливию по просьбе Триполи уже в следующем месяце, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 26 декабря, сообщает Reuters.

Официальное правительство национального согласия Ливии уже несколько месяцев пытается отразить наступление войск фельдмаршала Халифы Хафтара из восточной Ливии, которые поддерживаются Египтом, Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и Иорданией, пишет издание.

Эрдоган не уточнил, какими силами Турция поможет ливийским властям.

Ранее Reuters сообщило о том, что Правительство национального согласия Ливии обратилось с официальным запросом к Турции о военной поддержке. По его данным, международно признанное правительство Ливии запросило "воздушную, наземную и морскую" военную поддержку Анкары.



