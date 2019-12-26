В Черногории задерживают участников акции протеста

Вечером 26 декабря полиция Черногории начала задержания протестующих против принятия парламентом закона о свободе вероисповедания, предусматривающего изъятие собственности Сербской православной церкви.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на черногорское издание IN4S, первые задержания начались на Джурджевом мосту через реку Тару. Этот стратегически важный объект, соединяющий дороги между городами Мойковац, Жабляк и Плевля в северной части страны, протестующие заблокировали в знак несогласия с новым законом. Акцию протеста возглавляет один из епископов Сербской православной церкви в Черногории Методий и другие священники. Портал отмечает, что после задержания активистов протестующие вызвали подмогу из города Плевля, расположенного в 35 км.

Ранее один из лидеров оппозиционного "Демократического фронта" Андрия Мандич заявил, что протестующие заблокировали большинство городов Черногории. "Наши дальнейшие планы заключаются в том, чтобы всеми силами, которыми мы располагаем, остановить принятие закона о свободе вероисповедания, который направлен против православия. Удастся нам это или нет, зависит от граждан Черногории, которых мы призвали выйти на улицы. Если будет достаточно большое число граждан, мы остановим принятие этого закона, если нет, он пройдет", – заявил политик.

Премьер-министр страны запретил правоохранителям применять силу по отношению к демонстрантам.



