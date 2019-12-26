В Ленобласти водитель умер в машине ГИБДД. Он начал задыхаться во время оформления протокола

Сотрудники ГИБДД пытались спасти водителя «Форда», несясь по трассе «Нарва» навстречу вызванным медикам вечером 26 декабря. Мужчина умер в машине полиции.

Как сообщает 47news, около восьми вечера рядом с деревней Гомонтово в Волосовском районе Ленобласти, сотрудники ГИБДД остановили «Форд Мондео». По предварительным данным, основанием послужили не включённые фары.

Водителя пригласили в патрульную машину для оформления протокола. В салоне мужчине резко стало плохо, он начал задыхаться. По словам инспекторов, они сразу же вызвали скорую и, чтобы не терять драгоценное время, рванули навстречу. Однако спасти умирающего не удалось. Медики констатировали смерть, предположительно, от инфаркта. Позже в салоне «Форда» нашли упаковку с кардиопрепаратами.

По данным издания, водителем был 57-летний гражданин Азербайджана, временно зарегистрированный в пригороде Петербурга. Обстоятельства случившегося выясняются.

Как сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, при составлении административного протокола гражданин почувствовал себя плохо, ему оперативно вызвали скорую помощь. Сотрудники ДПС поехали навстречу скорой помощи, но, к сожалению, мужчину спасти не удалось.



