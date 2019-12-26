Петербургский "Зенит" проиграл казанскому Кубок России по волейболу

Казанский "Зенит" одержал победу над "Зенитом" из Санкт-Петербурга в финальном матче Кубка России по волейболу вечером 26 декабря. "Финал четырех" турнира проходил в Москве.

Встреча завершилась со счетом 3-0. В "Финале четырех" также играли кемеровский "Кузбасс", который в полуфинале проиграл "Зениту" из Казани, и московское "Динамо", уступившее клубу из Санкт-Петербурга.

Казанский "Зенит" в шестой раз подряд стал обладателем Кубка России.



