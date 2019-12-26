Больше половины. Минтруд назвал количество работающих россиян

Численность рабочей силы в ноябре 2019 года составила 76,2 млн человек, 72,7 млн из них классифицируются как занятые в экономике, 3,5 млн человек — как безработные, сообщили в пресс-службе Минтруда вечером 26 декабря.

«По итогам выборочного обследования рабочей силы, проведенного Росстатом, численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в ноябре 2019 года составила 76,2 млн человек, из них 72,7 млн человек классифицировались как занятые экономической деятельностью и 3,5 млн человек – как безработные (по критериям Международной организации труда). Уровень общей безработицы в ноябре 2019 года составил 4,6 %», — говорится в сообщении.

По данным министерства, в конце ноября 2019 года 664 тыс. безработных состояли на учёте в органах службы занятости. Таким образом, уровень регистрируемой безработицы в ноябре 2019 годасоставил 0,9% от численности рабочей силы, как и в ноябре 2018 года. Коэффициент напряжённости снизился с 51 человека на 100 вакансий в ноябре 2018 до 50 человек на 100 вакансий в ноябре текущего года.



