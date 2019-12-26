Путин пошел в Большой театр встречать Новый год
Владимир Путин вечером 26 декабря принял участие в торжественном вечере по случаю Нового года, состоявшемся в Большом театре, сообщает пресс-служба Кремля.
На праздничное мероприятие приглашены члены Правительства, депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации, руководители политических партий, главы регионов, представители судебной власти, ученые, спортсмены, деятели культуры, военные, главы традиционных конфессий, руководители крупнейших предприятий и общественных организаций.
В программе – одноактные балеты «Кармен-сюита» и «Бриллианты».
Напомним, вчерашний вечер глава государства также посвятил отдыху, но активному. Президент России играл в хоккей на Красной площади.