Дочь Брюса Ли показала популярной в Китае сети фастфуда «железный кулак»

Дочь актера и мастера кунг-фу продолжает свои тяжбы из-за использования его образа в неподобающем по её мнению виде. На этот раз ей не понравился логотип сети фастфуда Real Kungfu.

Шэннон Ли, как пишет 26 декабря «Интерфакс», от лица Bruce Lee Enterprises требует от Guangzhou Real Kungfu Catering Management Co. возместить ущерб в 30 млн долларов (210 млн юаней) за незаконное использование образа Блюса Ли. Также женщина требует от сети немедленно прекратить использхование непонравившегося ей логотипа.

Символом марки Real Jungfu выбрал темноволосого мужчину в желтом спортивном костюме в позе мастера кунг фу, чем-то похожего на Брюса Ли.

«Компания написала в своем аккаунте в сети Weibo, что иски к ней в связи с этим подаются с 2004 года», – сообщает агентство.





Ранее власти Китая сообщали, что будут усиливать защиту прав на интеллектуальную собственность.

Из-за недовольства Шэннон Ли тем, как изображен её отец в Китае запретили показал последнего фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде».