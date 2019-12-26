Александр Емельяненко с криком «Ахмат-сила!» принял вызов на бой от Рамзана Кадырова

Четыре дня ушло у бойца смешанных единоборств (MMA) Александра Емельяненко , чтобы принять вызов, который ему направил глава Чечни. Выбор стиля и места боя боец оставил за политиком.

«Я тут видел на просторах интернета, что ты вызываешь меня на бой. Я принимаю твоё предложение. Я готов выйти с тобой и выступить», – ответил «дорогому другу Рамзану» Емельяненко.

Правила проведения, место и стиль остаются за вызвавшим на бой Рамзаном Кадыровым.





Ролик заканчивается криком Емельяненко «Ахмат-сила!». Как раньше писала «Фонтанка» , Емельяненко более года – с весны 2017-го по осень 2018 года тренировался в грозненском клубе «Ахмат». Проведя шесть боев, он ни разу не проиграл – была только одна ничья. Боец никогда не скрывал свои хорошие отношения с Кадыровым, часто выкладывая снимки с совместных тренировок.