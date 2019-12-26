Крепкий рубль оказался мимолетным. После жалобы Орешкина евро и доллар прибавили почти по 35 копеек

Курс рубля заметно снижается к доллару и евро. Перед этим глава Минэкономразвития Максим Орешкин жаловался на слишком крепкий курс, который за несколько дней укрепился на уровне начала 2018 года. Но длилось это недолго.

26 декабря, по данным на 19:46 курс доллара США на Московской бирже составлял 62,05 руб, что на 35 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. А евро стоил 69,04 рублей, подорожав на 36 копеек.

Аналитики отмечают, что валюта дорожает в связи с фиксацией прибыли по длинным рублевым позициям после ощутимого роста в предыдущие дни.



