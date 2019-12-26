Умерла Галина Волчек

Народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек умерла в возрасте 86 лет. Об этом сообщает 26 декабря в пресс-службе театра.

Как отмечают журналисты, театральный деятель скончалась в одной из московских больниц.

Галина Волчек родилась 19 декабря 1933 года, окончила школу-студию МХАТ, а в 1956 году вместе с Олегом Ефремовым и другими молодыми актёрами и режиссёрами стала основателем Студии молодых актёров, которая затем превратилась в «Современник». С 1972 года Волчек стала главным режиссером театра, с 1989 года — художественным руководителем.





Волчек начинала карьеру как актриса, однако в 1961-м состоялся ее режиссёрский дебют — спектакль «Двое на качелях» по пьесе Уильяма Гибсона: он просуществовал в репертуаре «Современника» больше тридцати лет. Среди других знаковых спектаклей Галины Волчек — «Обыкновенная история» (в 1967 году режиссёр была удостоена за него Государственной премии СССР), «Три товарища» по роману Ремарка (1999), «Крутой маршрут» по одноименному роману Евгении Гинзбург (1989) — о советских лагерях.

Галина Волчек — народная артистка СССР, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством, лауреат Государственной премии СССР и премии президента России.



