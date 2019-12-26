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Авто
26.12.2019 22:26
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СМИ: без Карлоса Гона альянс Renault-Nissan начал трещать по швам. Как это коснется «АвтоВАЗа», пока неясно

Вот уже год бывший глава альянса Renault-Nissan Карлос Гон находится в Японии под следствием и домашним арестом. Сейчас уже становится совершенно ясно, что именно он в течении двух десятков лет удерживал вместе французскую и японскую части альянса.

Как сообщают инсайдеры, без Гона, арестованного в ноябре 2018 года, и не имея во главе альянса «твердой руки», оба партнера начали вести себя как кошка с собакой, пишет Wall Street Journal.

На момент ареста Карлос Гон управлял обеими компаниями в качестве председателя совета директоров «Ниссана» и генерального директора «Рено». С точки зрения собственности в рамках альянса Renault владело 43,4 акций Nissan, а японская компания – 15 процентами акций Renault. При этом сотрудничество компаний не было регламентировано никакими обязывающими обе стороны документами. Вместо этого руководители французской и японской части, как пишет WSJ, регулярно «обсуждали совместные действия». Одним из принципов альянса было то, что никто не мог принуждать к сотрудничеству, за исключением самого мистера Гона.

За 20 лет существования альянса у Renault и Nissan практически не было «общих» моделей. В некоторых случаях дело ограничивалось «переклейкой бейджика», как, например, было с Dacia Duster, который продается на разных рынках как под собственным именем, так и под именем Renault Duster или Nissan Terrano.


Даже в тех случаях, когда компании вели совместные разработки, доверия между партнерами не было уже на уровне инженеров. На протяжении всех двадцати лет, пишет WSJ, Nissan и Renault «постоянно препирались», обвиняя друг друга то в постоянных задержках, то в попытках умыкнуть чужую технологию, то просто в нежелании сотрудничать и идти на компромиссы. «Месяца не проходило без конфликтов», – цитирует издание одного из бывших руководителей.

Особое удивление у Wall Street Journal вызывает то, что несмотря выпуск обеими компаниями самых массовых и успешных электромобилей Nissan Leaf и Renault Zoe, у этих машин почти нет общих деталей. Хотя было бы логичнее, если бы партнеры по альянсу создали общую платформу или хотя бы делились технологиями. Только сейчас обе компании объявили, что заняты совместной разработкой электромобиля, который появится «в ближайшие годы», хотя это надо было делать еще в 2010 году, когда был запущен в производство Leaf.

Уже после ареста Гона противоречия между французами и японцами вылились в фактическое блокирование последними предложения о слиянии с Fiat Chrysler. Оно было отозвано итало-американской компанией из-за непримиримой позиции японских членов совета директоров.

Все это после того, как «убрали» основное связующее звено альянса – его главу, естественным образом привело к усилению разногласий. Более того, отсутствие твердой руки Карлоса Гона быстро сказалось на прибылях обеих компаний. Больше всего пострадал именно Nissan, только во втором квартале 2019 года потерявший 90 процентов операционной прибыли и вынужденный теперь сократить 12 500 работников. По сведениям издания, в последний год «правления» Гона годовая прибыль у японской компании составляла 7 миллиардов долларов, а в нынешнем может оказаться всего лишь около одного.

Словом, будущее альянса неясно, даже несмотря на то, что нынешние руководители обеих компаний заявляют о приверженности дальнейшему сотрудничеству. Более того, новый глава Nissan Макото Учида считает, что именно альянс позволит японской компании преодолеть нынешние трудности. Однако пока что дальше благих слов дело не пошло.

В результате в некотором «подвешенном» состоянии оказывается и российский «АвтоВАЗ», который более чем наполовину принадлежит Renault Group и официально входит в альянс Renault-Nissan-Mitsubishi. Крупнейший российский автопроизводитель, помимо «родных» автомобилей LADA, выпускает также Renault, Nissan и Datsun.

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