Самолеты вырвались из Бермудского треугольника. Минтранс избавил перевозчиков от срыва новогодних маршрутов

Министерство транспорта внесло новые воздушные суда, поступающие российским авиакомпаниям и зарегистрированные на Бермудах, в межправительственное соглашение с этой страной. Об этом сообщает 26 декабря «Коммерсант».

В начале недели отраслевая Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) утверждала о возможном срыве новогодней программы полетов. Это могло произойти из-за того, что Минтранс не может принять решение по поводу включения 30 самолетов в приложения к соглашениям, заключенным Россией в рамках Конвенции о международной гражданской авиации. По данным «Коммерсанта», ситуацию спровоцировало письмо Министерства иностранных дел, в котором говорилось, что ведомство признает соглашение с Бермудскими островами международным договором, но в случае угрозы безопасности полетов допускает расторжение документа по инициативе Минтранса.

В настоящее время авиакомпании обладают необходимым парком воздушных судов для выполнения в полном объеме программы перевозок пассажиров в период новогодних праздников, подчеркнули в Минтрансе.



