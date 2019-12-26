Dead Мороз. В Североморске на детском утреннике умер символ Нового года

О ЧП в североморском детском саду №44 сообщают 26 декабря участники сообщества «Североморск Онлайн». Во время новогоднего представления умер мужчина в костюме Деда Мороза.

«Благо, что дети не успели понять происходящее. Мои соболезнования семье, большое горе. Не отчаивайтесь. Волшебники не умирают», – написал пользователь в группе.

По данным регионального Следственного комитета, 51-летний мужчина умер во время раздачи подарков малышам. По предварительным данным, причины его смерти носят естественный характер.

Меньше недели назад аналогичная трагедия произошла в детскому саду Кемеровской области.



