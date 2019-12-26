Volkswagen хочет сделать «заправку» электрокаров простой, как зарядка смартфона. С помощью роботов

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Volkswagen предложил радикально поменять подход к зарядке электромобилей. Вместо стационарных «розеток» немецкий концерн хочет сделать «зарядники» мобильными – в виде автоматических роботов. Они могут сразу решить много проблем, с которыми сталкиваются владельцы электрокаров.

В опубликованном 26 декабря пресс-релизе компании говорится, что теперь водителям не нужно будет искать зарядную станцию – она приедет к ним сама. Более того, нет необходимости строить отдельную «заправку» для электромобилей, с помощью роботов зарядку можно организовать практически на любой парковке.

Система состоит из собственно робота-зарядчика и нескольких мобильных аккумуляторов большой емкости. Робот и мобильные аккумуляторы примерно одного размера, они располагаются на специальной площадке на парковке, куда подведено электричество. Таким образом вся система постоянно поддерживается в полностью готовом к работе состоянии.





Робот вызывается через мобильное приложение на смартфоне, после чего самостоятельно выбирает один из аккумуляторов и буксирует его к электромобилю. С помощью руки-манипулятора он подсоединяет аккумулятор к автомобилю, а сам возвращается на место – и сразу готов обслуживать следующий электромобиль. Когда зарядка закончена, робот отсоединяет мобильный аккумулятор и буксирует его на площадку, где сразу ставит на зарядку, чтобы быть готовым к новым клиентам.

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Таким образом решаются сразу несколько проблем. Водителю не надо искать свободную зарядную станцию, отпадает проблема с парковкой на них бензиновых автомобилей, и главное – теперь не надо строить отдельные зарядные «заправки», а можно организовать зарядку электрокаров почти на любой парковке.

Конечно, пока еще это концепт. В частности, пока вызывает сомнение способность робота самостоятельно с помощью манипулятора подсоединяться к «розетке» электромобиля – а это ведь одна из ключевых характеристик системы. Еще никому из производителей электромобилей, даже лидерурынка Tesla, не удалось сделать и показать хотя бы работающего прототипа такого манипулятора.

Volkswagen обещает разместить 36 000 зарядных точек по всей Европе уже к 2025 году. Многие из них будут открыто доступны для владельцев любых электромобилей, причем VW обещает сделать процесс заправки электричеством «таким же простым, как зарядка смартфона». Общедоступность еще более усложнит задачи для роботов, поскольку зарядные «розетки» у разных автомобилей расположены в разных местах и имеют чуть разную конструкцию, несмотря на общую стандартизацию.

Видео: Volkswagen News/Youtube