Останки Ещенко лежат у Юсуповского дворца. Полиция запрещает их фотографировать

автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Останки Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк Олег Соколов, лежат в двух чёрных пакетах у Юсуповского дворца на Мойке в Петербурге. На месте работают водолазы, полиция и следователи.

Как передаёт вечером 26 декабря с места событий корреспондент «Фонтанки», силовики сразу же запретили ему снимать и приближаться. С его слов, полиция не давала выполнять профессиональные обязанности под угрозой забрать в отдел под любым предлогом.

Отметим, что останки аспирантки Ещенко нашлись у дома 94 по набережной Мойки, в 300 метрах от Фонарного моста, где были сброшены Соколовым в реку.

Ранее адвокат Александра Бакшеева, представляющая интересы матери погибшей, подтвердила «Фонтанке» обнаружение частей тела Анастасии. Окончательную принадлежность определит экспертиза.



