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Останки Ещенко лежат у Юсуповского дворца. Полиция запрещает их фотографировать

Останки Ещенко лежат у Юсуповского дворца. Полиция запрещает их фотографировать

автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Останки Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк Олег Соколов, лежат в двух чёрных пакетах у Юсуповского дворца на Мойке в Петербурге. На месте работают водолазы, полиция и следователи. 

Как передаёт вечером 26 декабря с места событий корреспондент «Фонтанки», силовики сразу же запретили ему снимать и приближаться. С его слов, полиция не давала выполнять профессиональные обязанности под угрозой забрать в отдел под любым предлогом. 

Останки Ещенко лежат у Юсуповского дворца. Полиция запрещает их фотографировать

Отметим, что останки аспирантки Ещенко нашлись у дома 94 по набережной Мойки, в 300 метрах от Фонарного моста, где были сброшены Соколовым в реку. 

Ранее адвокат Александра Бакшеева, представляющая интересы матери погибшей, подтвердила «Фонтанке» обнаружение частей тела Анастасии. Окончательную принадлежность определит экспертиза. 



© Фонтанка.Ру

Справка:

По версии следствия, в ночь на 8 ноября 2019 года историк Олег Соколов убил и расчленил Ещенко в своей квартире на набережной Мойки и через сутки вынес останки по частям, пытаясь утопить в реке. После убийства водолазы сумели извлечь из Мойки и сопряженных с ней водоемов несколько мешков с останками потерпевшей, не найденными оставались ноги.

Соколов остается под арестом до апреля 2020 года, он одновременно мечтает о самоубийстве и написании нескольких книг.

Потерпевшей по делу признана мать погибшей Галина Ещенко. Она не верит в раскаяние Соколова. По мнению адвоката Бакшеевой, историк попытается уйти от ответственности, сославшись на состояние аффекта.

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