Набережную Мойки напротив Новой Голландии ждет ремонт. Деревья с нее пересадят в другое место

Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на проектную документацию по капитальному ремонту отрезка четной стороны набережной реки Мойки от Матвеева до Храповицкого моста. 34 липы, которые попадут в зону работ, пересадят, а после окончания ремонта высадят новые деревья. Об этом 26 декабря сообщает петербургский филиал Главного управления государственной экспертизы.

Капитальный ремонт ждет участок на четной стороне набережной Мойки напротив Новой Голландии, всего 456 метров. На набережной растут 34 липы. Было принято решение сохранить деревья, для этого их пересадят на бульвар в створе улицы Марата и в сквер в Подъездном переулке. Взамен после окончания ремонта высадят 40 крупномерных лип и газон шириной от 1,25 до 3 метров.

Во время обследования участка набережной его техническое состояние было оценено как ограниченно работоспособное, а местами – как аварийное, пояснили в Главгосэкспертизе. Набережная в этой части нуждается, в том числе, в усилении основания и устройстве новой железобетонной стенки.

Набережные со спусками и мосты реки Мойки от Фонтанки до Английского проспекта по левому берегу и до Крюкова канала по правому берегу являются объектом культурного наследия федерального значения. В рамках проекта планируется проведение работ по сохранению памятника.





Ремонтом предусмотрено обустройство железобетонной подпорной стенки на свайном фундаменте из буронабивных свай взамен частично разбираемой бутобетонной стенки на деревянных сваях. Также капитальный ремонт ждет гранитную облицовку стенки набережной.

Контракт на разработку проектной документации в 2016 году за 4 млн рублей ГБУ «Мостотрест» заключил с ЗАО «РосСтройПроект».