Израильское посольство и кипрский офшор. Кто привезет 200 автобусов в Петербург

ГУП «Пассажиравтотранс» выбрал в качестве поставщика новых автобусов компанию «СВ-Транспорт», выигравшую сразу в двух тендерах предприятия. «Фонтанка» присмотрелась к конкуренту Сбербанка и увидела интересное.

автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

26 декабря ГУП «Пассажиравтотранс» подвел итоги электронных аукционов. На кону было два контракта общей стоимостью 3,97 млрд рублей на поставку 100 односекционных и 100 двухсекционных автобусов в лизинг. В обоих аукционах выиграла компания «СВ-Транспорт», сделав более выгодное предложение, чем конкурировавший с ней Сбербанк. В одном из случаев компания снизила цену с 1,67 млрд до 1,58 млрд. Сбербанк предложил на 17 млн дороже и проиграл. Во втором случае «СВ-Транспорт» с 2,3 млрд рублей скинул ценник до 2,224 млрд рублей, а Сбер опустился до 2,248 млрд рублей.

В ГУП «Пассажиравтотранс» максимально неопределенно — и в полном соответствии с процедурой – ответили на вопрос, какого подвижного состава ждут от «СВ-Транспорта». «Компания может предоставить автобусы с улучшенными характеристиками, но подходящие под требования техзадания, – заявили в ГУП. – А сюда попадают в том числе «европейцы». Компания несет все риски, связанные с поставкой. Поэтому изменения допускаются».

Один из собственников «СВ-Транспорт» Елена Ятвецки сообщила «Фонтанке», что марка транспорта – коммерческая тайна. Но собеседники нашего издания в транспортном блоке с высокой долей уверенности прогнозируют поставки конкретного подвижного состава. По их словам, двухсекционные гармошки, скорее всего, приедут из Минска: якобы их ждут от МАЗа — в частности, это может быть 215 модель. Что касается автобусов средней вместимости, то, по данным источников «Фонтанки», здесь велосипед изобретать не будут и, вероятнее всего, привезут ЛиАЗ.

Контракты заключаются на услуги лизинга. Изначально «Пассажиравтотранс» объявил общий аукцион на 200 автобусов за 3,4 млрд рублей, однако затем отменил его. Разбив закупку на 2 части, предприятие, кажется, в деньгах не выиграло: в сумме два контракта обошлись ему в 3,8 млрд. К примеру 100 автобусов большой вместимости раньше стоили 1,9 млрд, теперь — 2,4. Однако в самом предприятии утверждают, что в прошлый раз ему, что называется не дали договорить: после определения конкретного поставщика оно собиралось отдельно выбрать лизингодателя: с выплатами ему сумма бы и докатилась почти до нынешних цифр; плюс появились новые требования, такие как счетчики пассажиров в створе дверей.





«Лизинг был выбран как наиболее выгодная схема, позволяющая получить крупную партию автобусов, не отвлекая одномоментно значительные средства предприятия. Удорожание техники незначительное и фактически соответствует ключевой ставке ЦБ. Согласно коммерческим предложениям на прямую закупку которое получил «Пассажиравтотранс», стоимость составила около 20 млн. (19,7). Нынешняя стоимость с учетом снижения по аукциону составит 22 млн. И это удорожание на 5 лет. При этом мы заплатим только аванс 10%», – сообщили в предприятии.

Интригой остается и цвет автобусов: в закупочной документации он указал не был. В «Пассажиравтотрансе» сказали, что решения по этому вопросу пока нет. Как писала «Фонтанка», одним из наиболее вероятных является ярко-голубой, в цветах «Зенита». Парочку таких Смольный совместно с ФК «Зенит» на маршруты №1 и 3. Власти объявили, что это желание граждан, выявленное по итогам опроса, который проводился на сайте ГКУ «Организатор перевозок».

Корни лизингодателя

Сразу несколько собеседников «Фонтанки» услышав название «СВ-Транспорт» моментально реагировали: «Понятно, это Банк «Санкт-Петербург». Вывод, нужно признать, для непосвященного не очевидный.

По данным СПАРК, у ООО «СВ-Транспорт» 5 владельцев. 30% компании принадлежит Эдуарду Камалетдинову, который также является её генеральным директором. Оставшиеся 70% разделены на 4 равных доли, и распределены между Евгением Калининым, Ольгой Нефедовой, Еленой Ятвецки и кипрской компанией Intucel LTD.

Иностранная фирма в 2011 году стала одним из ответчиков в кипрском суде по иску скрывающегося во Франции петербургского бизнесмена Виталия Архангельского. Он настаивал на том, что за Intucel LTD могут стоять структуры банка «Санкт-Петербург». По его словам, кипрская компания могла быть одной из тех, куда банк якобы мог вывести активы его страховой фирмы «Скандинавия» и ООО «Западный терминал» (небольшой перегрузочный комплекс в порту Петербурга). Впрочем, в параллельной судебной тяжбе непосредственно с самим банком «Санкт-Петербург» Архангельский проиграл в Лондонском суде в прошлом году.

По данным СПАРК, в залоге у банка «Санкт-Петербург» находится 4 транспортных средства «СВ-Транспорт». Также банк предоставлял компании гарантию для исполнения госконтракта на 17 млн рублей с ГУДСП «Курортное». Госпредприятию «СВ-Транспорт» в 2018 году давала в лизинг гусеничный асфальтоукладчик.





Примечательно, что еще 5 различных компаний, где Intucel LTD является совладельцем, уже ликвидированы. Елена Ятвецки на вопрос корреспондента «Фонтанки» об иностранном бизнес-партнере никак не ответила.

Стоит отметить, что СПАРК знает Ятвецки и под другой фамилией – Гончарук, но ИНН за двумя Еленами числится один и тот же. Судя по данным СПАРК, Ятвецки она стала в 2013 году после того, как вошла в состав собственников компании «Изроцит» на ряду с Болеславом Ятвецки. Человек с таким именем и фамилией уже десяток лет упоминается в российской прессе, как первый секретарь посольства Государства Израиль.

Также немало ниточек от «СВ-Транспорт» тянется к АО «Северная Венеция» – одной из старейших лизинговых компаний Петербурга. Стоит начать с того, что у обеих фирм один создатель – ООО «Плиз». Согласно СПАРКу, эта фирма передала 100% акций «СВ-Транспорт» Эдуарду Камалетдинову в 2004 году. Знакомые с компаниями собеседники «Фонтанки» вспоминают, что Камалетдинов, несмотря на владение «СВ-Транспорт», еще в декабре 2008 года числился и сотрудником «Северной Венеции». Не удивляет и то, что обе компании указывали один и тот же номер телефона, как свой собственный. Сейчас он числится исключительно за «Северной Венецией». Кроме того, фирмы связывает еще одно юридическое лицо, которым сейчас владеют Елена Ятвецки и Евгений Калинин – ООО «ФК «Санкт-Петербург». До 2010 года 19% акций принадлежало «Северной Венеции».

Напомним, в ближайшее время в городе должны быть заново объявлены конкурс на приобретение в лизинг 142 троллейбусов для «Горэлектротранса». Предприятие уже повторило маневр своих автобусных конкурентов в части отмены первой закупки, ко второй попытке оно пересчитает стартовую цену. Собеседники «Фонтанки» утверждают, что с ООО «СВ-Транспорт» можно будет встретиться и на троллейбусной арене.

Михаил Грачев, «Фонтанка.ру»