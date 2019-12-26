Технические ошибки и неточная квалификация. До Нового года сестры Хачатурян могут лишиться электронных браслетов, но не обвинений в сговоре и убийстве отца

Генеральная прокуратура вернула в СК дело об убийстве сестрами Хачатурян отца. Как пишет 26 декабря «Коммерсант», официальной информации о том, что стало причиной такого решения, нет. Но известно, что Следком уже его обжаловал.

Как пишет издание, вернул обвинительное заключение замгенпрокурора Виктор Гринь. Якобы он нашел там «технические» нарушения УПК и предполагаемые ошибки в квалификации действий фигурантов. СК обжаловал решение у генпрокурора Юрия Чайки.

Убийство 57-летнего Михаила Хачатуряна произошло в июле 2018 года. Почти сразу были задержаны три его дочери, 17, 18 и 19 лет. Они не отрицали, что нанесли отцу множественные удары ножом и молотком. Их защита, не отрицая самого факта расправы с 57-летним Михаилом Хачатуряном, тем не менее настаивала на оправдании и освобождении девушек.

«Адвокаты утверждали, что сестры на протяжении многих лет подвергались унижениям, истязаниям и даже сексуальному насилию. Часть этих фактов действительно получила подтверждение. Следователи СКР возбудили в отношении уже погибшего Хачатуряна уголовное дело и вскоре прекратили в связи с его смертью», – рассказывает издание.





В итоге в убийстве, совершенном группой лиц, обвинили только двух старших сестер. Дело самой младшей выделили в отдельное производство, так как эксперты признали ее невменяемой на момент убийства. Ей грозит принудительное лечение. На старших надели электронные браслеты и ограничили их свободу квартирой, а общение – друг с другом и адвокатами. По данным «Коммерсанта», 28 декабря истекает последний срок судебного запрета: