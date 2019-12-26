«Кто-то сжёг могилу моего сына». Мать Децла показала, как обгорели крест и ограда на месте захоронения рэпера

Ирина Толмацкая, мать музыканта Кирилла Толмацкого, больше известного в России как Децл, заявила, что могилу её сына сожгли. 26 декабря она опубликовала в своём Instagram видео с Пятницкого кладбища в Москве, где рэпер нашёл последний приют.

На кадрах видно, что сильно пострадали от огня крест и ограда.

«Вот так вот кто-то решил сегодня поздравить меня с рождеством, сжёг могилу моего сына», – заключила Ирина Толмацкая.





Отметим, возгорание могло начаться от сигареты или свечи. На месте захоронения музыканта много цветов, а это значит, что его часто посещают фанаты.

Кирилл Толмацкий скончался в ночь на 3 февраля после выступления на частном мероприятии в Ижевске. Официальной причиной эксперты назвали острую сердечную недостаточность.