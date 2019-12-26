Гореловскому и Лиговскому путепроводам закрепили дедлайны «пером». Переправы доделают за 4,3 млрд рублей

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) и СК «Орион плюс» подписали 2 госконтракта на завершение Лиговского и Гореловского путепроводов. Об этом 26 декабря «Фонтанке» сообщили в ведомстве.

Гореловский путепровод дорожник должен расширить за 415 млн рублей к 30 июля 2020 года. На данный момент он, по данным КРТИ, готов на 57%. ООО «СК «Орион плюс» обязуется выполнить строительство путепровода второй очереди, расширение путепровода первой очереди до трех полос, строительство армогрунтовых насыпей по Красносельскому шоссе и проспекту Ленина.

Стоимость работ по Лиговскому путепроводу, который готов на 8%, составит 3,89 млрд руб. Подрядной организации предстоит выполнить строительство путепровода и подпорных стен, демонтировать существующие путепроводы, переустроить коммуникации, расширить Таллинское шоссе и проспект Маршала Жукова до шести полос, построить светофорные объекты. Все это до 31 октября 2021 года.

Контракт на реконструкцию Лиговского путепровода могли и не заключить. Ранее на этот тендер была подана жалоба компанией «АБЗ-Дорстрой». В ней говорилось, что, согласно условиям закупки, дирекция принимает предложения от потенциальных подрядчиков до 11 декабря 2019 года. При этом в техзадании говорится, что до 15 декабря 2019 года уже должна быть разработана проектная документация в условиях, когда сам контракт не мог быть заключён раньше 19 декабря.

Напомним, что обе закупки были объявлены в начале декабря, после того, как Смольный расторг соглашение с прошлым подрядчиком объектов, ЗАО «Пилон», в октябре 2019 года. «Фонтанка» подробно рассказывала историю некогда крупнейшей мостостроительной организации, которую еще в августе 2019 года собирался поддерживать губернатор Петербурга Александр Беглов. Сейчас к «Пилону» подан банкротный иск от налоговой инспекции, а список кредиторов растет. Сотни сотрудников уволились с привлечением прокуратуры для получения зарплаты.



