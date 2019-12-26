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26.12.2019 18:19
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Журналистку «Новой газеты» выпустили из здания на Петровке. Она уже дома

Журналистка «Новой газеты» Юлия Полухина отпущена из здания ГУ МВД по Москве на Петровке, 38. Об этом вечером 26 декабря сообщают её коллеги.

«Юлию Полухину отпустили с Петровки, 38. Сейчас она находится дома. «Новая газета» еще раз выражает недоумение и крайнее возмущение действиями следственных органов, не обратившихся в редакцию за необходимой информацией, пришедших с обысками домой к журналистке, где находились малолетние дети, и недопуском к ней адвоката», – говорится в сообщении издания в официальном телеграм-канале. 

Ранее в СК заявили, что обыск у Полухиной проводился в рамках уголовного дела по обвинению руководителей и членов организации РОО «Е.Н.О.Т.» (региональная общественная организация «Единые народные общинные товарищества»). В нём фигурируют статьи о краже, разбое, организации преступного сообщества, бандитизме.  

«В ходе следствия поступили материалы оперативно-разыскной деятельности, содержащие сведения о том, что по месту проживания специального корреспондента «Новой газеты» Юлии Мартовалиевой (Полухиной) могут находиться предметы и документы, а также электронные носители информации, подтверждающие преступную деятельность вышеуказанных лиц», – говорится в сообщении.   


В СК отметили, что двух несовершеннолетних детей Юлии утром «как обычно, забрал и отвёз в школу родной отец».   

Ранее СМИ сообщали, что СК подозревает Полухину в «сводничестве». Якобы именно она познакомила главу ЧВК «Е.Н.О.Т.» с академиком РАН Михаилом Пальцевым для создания преступного сообщества. 

Справка:

В середине декабря стало известно, что Следственный комитет подозревает советника академика РАН Михаила Пальцева в создании преступного сообщества из двух «енотов». Участники ЧВК якобы могли помочь Андрею Молокоедову оказать «прессинг» на соседа академика, у которого возник спор с Пальцевым по поводу границы их участков. Сторона защиты отрицает «наезд» на жителя Туапсе Петра Супонева. Молокоедов настаивает, что просто хотел поговорить с соседом врача. Супруга Молокоедова Ксения, как и Мартовалиева, была доставлена в ГУ МВД по Москве.

Юлия Полухина неоднократно писала о вооруженных формированиях в Донбассе. В феврале она выпустила материал и о «енотах». Следователи считают, что именно Полухина могла познакомить Молокоедова с руководителем ЧВК Романом Теленкевичем, который и обещал помочь в споре с Супоневым.

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