Журналистку «Новой газеты» выпустили из здания на Петровке. Она уже дома

Журналистка «Новой газеты» Юлия Полухина отпущена из здания ГУ МВД по Москве на Петровке, 38. Об этом вечером 26 декабря сообщают её коллеги.

«Юлию Полухину отпустили с Петровки, 38. Сейчас она находится дома. «Новая газета» еще раз выражает недоумение и крайнее возмущение действиями следственных органов, не обратившихся в редакцию за необходимой информацией, пришедших с обысками домой к журналистке, где находились малолетние дети, и недопуском к ней адвоката», – говорится в сообщении издания в официальном телеграм-канале.

Ранее в СК заявили, что обыск у Полухиной проводился в рамках уголовного дела по обвинению руководителей и членов организации РОО «Е.Н.О.Т.» (региональная общественная организация «Единые народные общинные товарищества»). В нём фигурируют статьи о краже, разбое, организации преступного сообщества, бандитизме.

«В ходе следствия поступили материалы оперативно-разыскной деятельности, содержащие сведения о том, что по месту проживания специального корреспондента «Новой газеты» Юлии Мартовалиевой (Полухиной) могут находиться предметы и документы, а также электронные носители информации, подтверждающие преступную деятельность вышеуказанных лиц», – говорится в сообщении.





В СК отметили, что двух несовершеннолетних детей Юлии утром «как обычно, забрал и отвёз в школу родной отец».

Ранее СМИ сообщали, что СК подозревает Полухину в «сводничестве». Якобы именно она познакомила главу ЧВК «Е.Н.О.Т.» с академиком РАН Михаилом Пальцевым для создания преступного сообщества.