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Финляндия
26.12.2019 18:27
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Когда на праздниках в Финляндии не работают магазины и музеи. Памятка туристу

В Финляндии помимо 1 января выходной день — 6 января. О графиках работы музеев, магазинов и общественного транспорта — в памятке «Фонтанки».

Когда на праздниках в Финляндии не работают магазины и музеи. Памятка туристу

Сергей Михайличенко, "Фонтанка.ру"

Магазины

Финляндия отказалась от запрета на работу магазинов в праздничные дни ещё несколько лет назад, так что многие торговые точки просто сокращают рабочее время. Однако 1 января большинство магазинов и супермаркетов всё же закрыто.

В канун Нового года торговый центр «Камппи» в Хельсинки работает с 9 до 18 часов, 1 января открыта лишь часть магазинов. В Богоявление двери ТЦ открыты с 9 до 21.

Универмаг Stockmann принимает покупателей с 10 до 18 часов 31 декабря, но на следующий день у него выходной. Укороченный день и 6 января — с 12 до 18 часов. Такое же расписание и у ТЦ Itis на востоке столицы.


ТЦ Forum в центре Хельсинки открыт с 9 до19 часов 31 декабря, некоторые отделы закрываются уже в 18. В первый день января с шопингом придётся потерпеть. В Богоявление режим работы ТЦ — с 12 до 19, но ряд магазинов открыт лишь до 18 часов.

В Лаппеенранте изменения в графике работы магазинов тоже не критичные. В ТЦ IsoKristiina 1 января большинство магазинов закрыты, 31 декабря и 6 января сокращённые часы работы (до 16.00, часть — до 20 часов). Супермаркет Lidl Myllymaki в последний день 2019 года работает с 7 до 18, 1 января закрыт, а 6 января в расписании значится 9 — 20 часов. Режим работы каждой отдельной торговой точки можно уточнить на сайте сети. Prisma работает по стандартному графику, только 1 января закроется не в 22, а в 21 час вечера. K Supermarket Rakuuna 31 декабря открыт с 7 до 19, 1 и 6 января — с 10 до 21 часа. Приграничный супермаркет Laplandia готов обслужить россиян в последний день перед Новым годом 6:30 до 15:00, но не 1 января. В Богоявление – с 7:00 до 19:00.

Музеи Хельсинки

Подземный музей Amos Rex в канун Нового года закрыт, но уже в первый день 2020-го посетители смогут прийти с 11 до 17 часов, 6 января — с 11 до 18. С 13 января посещения приостановят для монтажа новой выставки.

Музей Синебрюхова ждёт посетителей 31 декабря и 1 января с 10 до 17 часов, а вот 6 января — выходной.

Ateneum и Kiasma готовы порадовать поклонников искусства только 31 декабря с 10 до 17 часов, 1 и 6 января — выходные дни.

Транспорт Хельсинки


В канун Нового года пригородные поезда столичного региона ходят по расписанию пятницы, 1 января — в основном по воскресному графику. В новогоднюю ночь добавят рейсов электричек  L-, I- и P.  Часы работы метро и пригородных поездов до аэропорта подлят до 2:30. Подробнее.

С 31 декабря на 1 января в связи с празднованием перекроют улицу Маннергейма — с 10 вечера до 1.30 ночи.

С1 января 2020 года изменятся маршруты и расписание столичных автобусов.

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