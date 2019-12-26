Клиентам рухнувшего Невского народного банка за день вернули почти полмиллиарда рублей

Вкладчики лишенного лицензии и обескровленного на миллиарды петербургского Невского народного банка (ПАО «Невский банк») за первый день выплат страховки вернули себе 485 млн рублей.

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» 26 декабря отчиталась о начале выплат страхового возмещения вкладчикам кредитного учреждения.

«Выплаты производятся через ПАО «МИнБанк» и ПАО «Банк «ФК "Открытие"», действующие от имени Агентства и за его счет в качестве банков-агентов. За первый день банками-агентами выплачено 485 млн рублей, или свыше 35% от страховой ответственности Агентства по данному банку», – говорится в сообщении АСВ.

Как писала «Фонтанка», к краху банк привел блицкриг председателя правления Владимира Бондаренко. За один вечер инкассаторский броневик вывез из офиса 1,5 млрд рублей, а общая сумма похищенного оценивается в три миллиарда.



