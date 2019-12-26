Суд обязал жительницу Петербурга заплатить налог на машину, утилизированную десять лет назад

Петербурженка Варвара Кириенко проиграла суд налоговикам, начислявшим плату за утилизированный автомобиль и машину-двойник. О необходимости самостоятельно снимать с учета металлолом ее предупредили через десять лет.

Решение в пользу инспекции ФНС № 18 принял Калининский райсуд, сообщила 26 декабря Кириенко «Фонтанке». «Спор у нас возник из-за машины, сгоревшей вместе с моим мужем», – уточнила она.

Cожженный ВАЗ с трупом мужчины в салоне на обочине дороги Борисова Грива – Матокса Всеволожского района нашли в ноябре 2008-го.

Уголовное дело прекратили. Следователь СК при прокуратуре выдал вдове справку об утилизации автомобиля. У него полностью выгорел салон, отсутствовали стекла и лакокрасочное покрытие.





В следствии Варваре, по ее словам, сообщили, что в случае налоговых претензий она может оперировать выданной справкой. ФНС начислялся транспортный налог, справку игнорировала. В 2011 году инспекция удивила еще больше. В уведомлении значились не только утилизированный ВАЗ и принадлежавший Варваре «Судзуки», но и третий автомобиль – «Субару».

Кириено обивала пороги 18-й ФНС, соглашаясь платить только за свой «Судзуки», просила налоговиков запросить ГИБДД о судьбе ВАЗа. Инспекция методично вписывала уничтоженную машину в квитанции.

В июне 2019 года сотрудники ФНС наконец предложили петербурженке самостоятельно обратиться в полицию. Как оказалось, это был правильный, хоть и запоздалый совет. Судя по справке, подписанной начальником МРЭО ГИБДД Петербурга Сергеем Половченя, машина все десять лет числилась живой.

ВАЗ с учета сняли, но налоговики все равно заявили иск к Кириенко. Она была убеждена, что если Налоговый кодекс выводит из-под налогообложения транспортные средства, находящиеся в розыске, и факт угона или кражи подтверждается справками, аналогичными той, которую в 2009-м выдали Варваре, то утилизированный автомобиль – и подавно. Но Калининский суд пришел к выводу, что техническое состояние и фактическое участие в дорожном движении не влияют на обязанность уплаты транспортного налога, пока машина стоит на учете.