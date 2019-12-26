В Петербурге таксистов-отравителей со второй попытки признали убийцами. Приговор организатору потяжелел на 2 года

Санкт-Петербургский городской суд приговорил к длительным срокам таксистов, которых интересовали карманы загулявших пассажиров. Расслабляющее воздействие алкоголя усугубляли нейролептиками, выживали не все.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов города, 26 декабря Нахмада Тарвердиева, Шерхода Кодирова, Рахима Алиева и Назима Гасанова в зависимости от роли каждого признали виновными в разбое, незаконном приобретении наркотиков и убийстве. Квартет подрабатывал частным извозом с марта по август 2016 года и успел оставить без денег четверых.

Жертв подбирали возле клубов, предлагали лимонад с добавлением нейролептиков или сигареты с наркотиком. Группа специализировалась на клозапине, хлорпромазине и клофелине. Один из пассажиров поездки не пережил – его прокатили от клуба на Ломоносова до Октябрьской набережной и выбросили с пустым кошельком. Через полчаса он скончался на месте.

В декабре прошлого года суд счёл его смерть следствием преступного легкомыслия и приговорил таксистов только за разбой и наркотики. Прокуратура потребовала убрать снисхождение из приговора и через Верховный суд добилась пересмотра дела.





Со второй попытки виновными в убийстве признали Гасанова и Алиева. Вместо 15 и 13 лет им назначили 17 и 14 лет в колонии строгого режима. Их подельникам сроки сократили на год и полгода: Кодиров получил 11 лет, Тарвердиев – 8,5 лет.

За это время клофелин не растерял популярности у желающих опустошить чужие кошельки. Накануне в Петербурге задержали гостей из Калининграда, опаивающих своих жертв сильнодействующим препаратом.