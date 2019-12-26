В состав нового совета по спорту при правительстве вошла Катерина Тихонова

Гендиректор Фонда поддержки научно-проектной деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых «Национальное интеллектуальное развитие» Катерина Тихонова вошла в состав правительственного совета по развитию физкультуры и спорта. Официальное постановление опубликовано на сайте правительства России.

«Цель образования Совета – обеспечение выработки согласованных решений по общественно значимым инициативам, проектам и мероприятиям в области развития физической культуры и массового спорта в России», – сообщается на сайте правительства.

Возглавит совет вице-премьер Ольга Голодец, всего в него вошли 28 человек. Помимо Тихоновой это министр спорта Павел Колобков, гендиректор РЖД Олег Белозеров, тренер Ирина Винер-Усманова (жена олигарха Алишера Усманова), дочь министра обороны Ксения Шойгу, тренер Татьяна Тарасова и другие.

Напомним, Катерину Тихонову называли дочерью Владимира Путина издания Reuters и Bloomberg. Во время пресс-конференции 19 декабря сам президент России не стал ни подтверждать, ни опровергать информацию о том, что директор фонда «Иннопрактика» Екатерина Тихонова является его дочерью.



