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Бизнес
26.12.2019 18:15
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Все на борт! Ася Львовна построит «Газпрому» яхт-клуб в Стрельне за 27 млрд рублей

Как стало известно «Фонтанке», давно обсуждаемый гостиничный комплекс с яхт-клубом для «Газпрома» может начать строиться в Стрельне уже весной 2020 года.

Все на борт! Ася Львовна построит «Газпрому» яхт-клуб в Стрельне за 27 млрд рублей

Пристанская улица, 25 в Стрельне в настоящий момент / Яхт-клуб на Citywalls.ru

Знающие люди оценивают проект в титанические 27 млрд рублей, которые с высокой долей вероятности получит весьма уважаемая в узких кругах Ася Борисова. Кроме неожиданно высокой для гостиницы с причалом цены этот проект выделяет и статусное соседство: узенький 30-метровый мостик через речку Стрелка отделяет участок под будущий яхт-клуб от парка Константиновского дворца. Это не первый яхт-клуб «Газпрома». Самый знаковый для компании яхт-клуб «Геркулес» достраивается под башней «Лахта Центра».

Все указывает на то, что стрельнинским проектом займется давний подрядчик управделами президента – ООО «Управляющая компания «Кредо», подконтрольное отлично известный обитателям мира крупных подрядов Асе Борисовой. Те, с кем успел об этом поговорить корреспондент «Фонтанки», называют ее уважительно – Ася Львовна. «Фонтанка» уже подробно рассказывала о начале ее карьерного пути. На счету ее компании несколько отремонтированных президентских резиденций, здание Сената и Синода. К ним бы мог добавиться и Судебный квартал в Петербурге, но судьба распорядилась иначе.

Гостиничный комплекс и яхт-клуб на Пристанской улице, 25, в Стрельне могут начать строить весной 2020 года. Эту информацию «Фонтанке» подтвердили участники рынка, знакомые с ситуацией. Предполагаемую сумму – 27 млрд рублей – «Фонтанке» уверенно называли два не связанных друг с другом специалиста – по стройке и по транспортной инфраструктуре. Впрочем, цены на объекты, которые возводит «Газпром», уже перестали удивлять искушенных наблюдателей

Развеять слухи и назвать реальную цену могли бы в самом «Газпроме», но у «Фонтанки» уже накопилась объемная пачка с аналогичными официальными запросами в госкорпорацию, и вновь надоедать сотрудникам ее пресс-службы редакция не решилась.


«Газпром» объявил о желании построить у Константиновского дворца 4-звездочный отель с яхт-клубом, ледовой ареной и СПА еще в 2014 году. Судя по документации конкурса на выбор проектировщика, речь тогда шла об отеле на 200 номеров с лобби-баром, бизнес-центром, рестораном на 300 человек, СПА и спортивным залом. Также в проект планировалось включить ледовую арену на 1750 зрителей. Задуманная длина причальной стенки яхт-клуба рассчитана на 60 судов.

Ранее на этом месте располагался яхт-клуб «Стрельна». В 2015 году он закрылся, а всех его арендаторов выселили. Как сообщил «Фонтанке» бывший заместитель капитана порта Владислав Полежаев, все это происходило относительно мирно. «Основная часть участников ушла в Центральный яхт-клуб, часть – в Ломоносов, – вспоминает он. – Те, кто живет непосредственно в Стрельне, таких человек пять-шесть, ждут (строительства нового яхт-клуба. – Прим. ред.), чтобы вернуться сюда».

История этого места примечательна и загадочна одновременно. Долгие советские и постсоветские годы оно принадлежало «Кировскому заводу». Считалось, что там должны отдыхать и набираться сил на свежем морском воздухе простые работяги. Если говорить об этом с документами в руках, дела обстоят так: сама земля (почти 1,5 га) – в собственности государства, ее долгосрочный арендатор – до 2046 года – ООО «Гранд сервис Северо-Запад». До лета 2013 года прослеживается контроль над ним со стороны ПАО «Кировский завод» и компаний, которые народная молва и СПАРК с ним связывают. 

С июля 2013 года 100% в капитале арендатора переходит к ООО «Теплый Стан». Седьмая вода на киселе, но можно уверенно утверждать: это структура «Газпрома». А спустя полгода актив уходит к непубличному ныне АО «Альпика». Сказать, чье оно сейчас, трудно – на это АО и непубличное. По последним зафиксированным в открытых источниках данным, контрольный пакет в нем – у ООО «СМП», зарегистрированного в Москве, на улице Теплый Стан. Последний зафиксированный документально бенефициар – москвич Александр Брюзгин. 

С другой стороны, возможно, и нет нужды продираться сквозь дебри корпоративных протуберанцев. «Альпика» – это название одного из склонов под Сочи, подъемник к которому начинается от железнодорожной станции «Роза Хутор». История бережно сохранила конкурсы, которые объявляло ООО «Газпром социнвест» на обустройство этого горнолыжного курорта. К слову, адрес регистрации юрлица, владеющего правами на землю под стрельнинским яхт-клубом, совпадает с адресом «Газпром социнвеста» – они «прописаны» в одном и том же бизнес-центре на Аптекарской набережной в Петербурге. «Гранд сервис Северо-Запад» – там же. 

Именно «Газпром социнвест» в 2017 году объявлял конкурс на право аренды земли, кадастровой номер которой совпадает с участком яхт-клуба. Результаты конкурса скрыты. Но выписка из Росреестра, показывающая, кто сейчас волен распоряжаться этой землей, говорит о том, что выбор невелик – легально передать ее кому-то в субаренду может только «Гранд сервис СЗ». А ему почтальоны приносят письма туда же, куда и «Газпром социнвесту».

Придворный зодчий


Источники «Фонтанки» называют наиболее вероятным исполнителем заказа на возведение яхт-клуба компанию «Кредо». Ее выручка в 2018 году составила почти 2 млрд рублей, а прибыль – 22,9 млн рублей. Компания принадлежит Асе и Михаилу Борисовым и известна как подрядчик управделами президента РФ. Хотя конкурса на строительство яхт-клуба в Стрельне в открытых источниках отыскать не удалось, поговаривают, что он и не понадобился: на строительство чего угодно в месте, максимально приближенном к морской резиденции президента, не так уж много подходящих претендентов. 

Участники подрядного рынка напоминают: по давней традиции все знаковые проекты, вроде отделки «Лахта Центра» или яхт-клуба «Геркулес» на другой от Стрельны стороне Финского залива, отдаются подрядчикам не по открытой процедуре, а по прямому распоряжению Алексея Миллера. Известно лишь, что у этого проекта совсем недавно сменился заказчик: вместо ООО «Газпром социнвест» теперь это ООО «Газпром Трансгаз».

С «Газпромом» «Кредо» работает не часто, но и не впервые. В 2017 году Ася Борисова уже поставляла ПАО мебель и предметы интерьера на 45 млн рублей.  Речь шла о дорогой мебели и оборудовании, как минимум часть из которого должна поставляться в дом приема официальных гостей «Ачипсе» под Сочи, который входит в состав Горно-туристического центра ОАО «Газпром». В спецификации заказа фигурировали рояль за 5 млн рублей, икорница за 500 тысяч рублей, четыре сатиновых пододеяльника на 270 тыс. рублей и две корзины для мусора на 128 тыс. рублей.

С самой Асей Борисовой у «Фонтанки» диалог вышел короткий: 

– Ася Львовна, готовим материал про строительство яхт-клуба и гостиничного комплекса в Стрельне...

– Без комментариев! Уважаемая, я ничего не знаю об этом. Никакие интервью я не даю, извините.

Интрига

Другим претендентом на строительство яхт-клуба, по оценке участников рынка, мог бы стать ГК «Гранит». Он имеет большой опыт строительства спортивных объектов, в частности олимпийских объектов в Сочи, которые курировал «Газпром». 

Логика этого назначения экспертами по морской инфраструктуре объясняется так: поскольку это уже проект не управделами президента, а «Газпрома», к нему будут «подтягиваться» свои, проверенные подрядчики. К тому же «Гранит» уже имеет аналогичный опыт: строит жилой комплекс с мариной «Императорский яхтъ-клуб» на Крестовском острове. Однако глава компании Андрей Евдокимов в беседе с корреспондентом «Фонтанки» опроверг информацию о причастности компании к строительству стрельнинского яхт-клуба.

«Насколько я знаю, там Ася Львовна должна быть подрядчиком, а не мы. С нами никто никаких переговоров по этому поводу даже не ведет, – заявил он. – Кто-то что-то предполагает, наверное, но это не подтверждено. Хотя мы бы с удовольствием, конечно, взяли бы этот объект». По мнению Андрея Евдокимова, фигурирующие в рассказах о проекте 27 млрд рублей – это справедливая цена за такой большой объект.

Евгения Горбунова, Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

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