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Город
26.12.2019 20:03
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«Метрострой» в ручном режиме. Предприятие в любом случае перейдет под контроль города

Судьба «Метростроя» предрешена - гасить долги перед рабочими на 600 млн и готовиться уйти под контроль Смольного. Сохранит ли предприятие форму и содержание — решат по итогу аудита.

«Метрострой» в ручном режиме. Предприятие в любом случае перейдет под контроль города

автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Брифинг по зарплатам и.о. гендиректора «Метростроя» Сергей Харлашкин проводил 26 декабря на новом месте работы — в офисе компании на Загородном. Тень Смольного явно осеняла все мероприятие: следуя поставленной задаче, бывший глава КРТИ менял ракурсы и отвечал на аналогичные вопросы телеканалов. От частного (долгов) шли к общему: выкарабкается ли «Метрострой». Ответ сводился к тому, что выкарабкается; но только полностью поддавшись давлению Смольного.

Предновогодние злоключения с зарплатами в «Метрострое» стали уже традицией. Ровно год назад чиновники Смольного встречались с осатаневшими уже от задержек рабочими, но не могли на 100% гарантировать им праздничное настроение. С тех пор гигант прошел через разрыв всех контрактов и их возобновление, разборки с налоговой и примирение, конфуз с неоткрытием новых станций Фрунзенского радиуса и их открытие, и, наконец, арест гендиректора и назначение нового руководителя

Переход Сергея Харлашкина из КРТИ в «Метрострой» в Смольном воспринимается как назначение кризисного менеджера. В совете директоров компании, судя по всему, тоже. По крайне мере, объясняя результаты голосования, председатель совета Александр Петров прямо сказал, что Харлашкин принес с собой добрую весть: Смольный готов перекинуть полмиллиарда рублей за фактически выполненные работы на Красносельско-калининскую линию в рамках адресной инвестиционной программы. Не то чтобы коричневая ветка после этого ускоренно поползет в направлении Стрельны, — средства нужны именно на погашение задолженностей по зарплате. Их общий объем составляет почти 600 млн. 

Эффект дежа-вю не оставляет: как полтора года назад к перечислению средств приходилось привлекать судебных приставов и казначейство, так и теперь. По крайней мере, к первым двум траншам — на 97 млн и 165 млн. Это должно закрыть вопросы по октябрь включительно.


Начиная с ноябрьских хвостов, Харлашкин рассчитывает перейти в плановый режим. Однако сперва удастся закрыть вопросы лишь по половине месяца: дело в том, что не все контрагенты готовы идти навстречу и отодвигать сроки своих требований по долгам. К примеру, на принцип пошла «Северсталь», которой с ее федерального уровня региональные проблемы не так заметны. Так же, по словам Харлашкина, поступило СУ-121, один из бывших подрядчиков «Метростроя» на дамбе; название компании часто звучало на суде «Метростроя» с налоговой при описании вексельных схем. В итоге 80 млн ушли по их исполнительным листам.  

Кроме того, часть средств надо направить непосредственно на строительно-монтажные работы, чтобы уже после их закрытия получить деньги на перечисление зарплат за конец года. Если все пойдет планово, то в январе руководство предприятия насчитывает вместе с декабрьской зарплатой закрыть и вопросы по долгам. Как рассказал и.о. гендиректора «Метростроя», этого ждут более 2 тысяч человек. 

Они же ждут, что их не уволят после того, как выдадут деньги на руки.

Харлашкин, в общем, и не скрывает, что является амбассадором Смольного, перед которым поставлена задача восстановить метростроение в полном объеме. С нового года в компании запустят масштабную аудиторскую проверку, но по словам Харлашкина, примерный масштаб бедствия уже понятен: это кредиторская задолженность примерно в 10 млрд: сюда входят не только поставщики и субподрядчики по строительству подземки, через запятую идут строительство стадиона, эксплуатация дамбы, постройка эллинга для ОСК.

Санировать компанию или создавать на ее месте новую — будут решать после аудита. Ясно одно: город собирается в любом случае получить полный контроль над предприятием. 

Санация в этом случае означает докапитализацию компании за бюджетный счет — видимо, с размыванием акционерного владения отца и сына Александровых и переходом предприятия в собственность города. В принципе, по этому плану город рассчитывал нарастить свою долю еще несколько лет назад, но тогда это не было вопросом выживания. Однако не исключен и вариант ухода в банкротство. В этом случае, весь штат и техника перейдут в новое предприятие.

«Условно, если вместо "Метростроя" появится другая какая-то конструкция, она так же будет на 100% принадлежать городу» – подчеркивает  Харлашкин.


Собеседник "Фонтанки" в компании утверждает, что это не обязательно означает остановку строительства  метро, так как технику, даже в залоге, можно использовать; по сути, останется подобрать такую оболочку, которой не придется долго и мучительно получать все допуски и лицензии на работу. Если пофантазировать, это может быть хоть «Ленметрогипротранс». 

На данный момент «Метрострой» продолжает строить две линии метро — Лахтинско-Правобережную и Красносельско-Калининскую линии, станции «Горный институт» и  «Казаковская» должны открыться в 2022 году. Одновременно предприятие надеется начать исполнение 7-миллиардного контракта в Москве по строительству тоннелей от ст. «Можайская» до ст. «Аминьевское шоссе». Кроме того, «Метрострой» не терял надежды побороться за реконструкцию депо «Дачное». Это все новости не сегодняшнего дня – в отличие от заявления еще вчерашнего главы КРТИ, а теперь руководителя компании, что у нее нет другого пути, кроме как в Смольный. 

Брифинг Харашкина проходил на фоне портретной галереи бывших директоров предприятия. Последний в ряду — Вадим Александров, который в 2017 году уступил это место своему сыну. Николай Александров находится в СИЗО по обвинению в растрате. Возможно, его портрет появится на стене компании после 20 февраля, когда акционеры должны будут рассмотреть вопрос о прекращении его полномочий. К тому времени должна проясниться и судьба «Метростроя». 

Николай Кудин, «Фонтанка.ру»

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