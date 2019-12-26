Артист Мариинского театра стал жертвой телефонных мошенников

Полиция Петербурга ищет хитрецов, которые смогли выманить пин-код и персональную информацию у артиста миманса Мариинского театра. Мужчина лишился крупной для него суммы.

Об инциденте с участием 42-летнего артиста театра 26 декабря сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области. Официальная информация гласит: накануне около 17 часов мужчине позвонил неизвестный, который представился сотрудником того банка, где артист держит деньги.

«Он заявил, что с его карты проводятся сомнительные операции, и если он их не совершал, тогда для отмены пусть назовет код, который придет на его телефон. После этих действий с его карты были списаны денежные средства», – сообщает ведомство.

Таким банальным по нынешним временам образом артист лишился 52 тысяч рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным «Фонтанки», пострадавший – член группы артистов, участвующих в массовых сценах оперных и балетных постановок Мариинского.



