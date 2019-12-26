«Метрострой» начал гасить долги по зарплате перед рабочими. Обещает рассчитаться в январе

97 млн рублей поступили на счета судебных приставов и перечисляются на погашение задолженности по зарплате рабочим «Метростроя». Еще 165 млн рублей уже ушли в казначейство и начнут приходить на карточки сотрудникам.

Как рассказал журналистам 26 декабря и.о. гендиректора компании Сергей Харлашкин, это позволит погасить все задолженности перед рабочими по октябрь включительно. Кроме того, еще 45 млн пойдут на частичное погашение ноябрьских долгов. После всех этих выплат останется задолженность в 160 млн рублей: остаток ноября обещают погасить в январе вместе с начислением зарплаты за декабрь.

По словам Харлашкина, ситуацию осложняют исполнительные листы по долгам контрагентам. Большинство из них согласились отсрочить свои требования, но, к примеру, «Северсталь» и СУ-121 ждать не захотели. Именно поэтому ноябрь гасится частично, около 80 млн рублей ушли по их исполнительным листам.

Ранее стало известно, что Смольный перераспределил средства адресной инвестиционной программы, перекинув 500 млн рублей на строительство Красносельско-Калининской линии для погашения задолженности перед рабочими.



