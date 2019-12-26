Достроим в 2020 году. Новак заявил, что швейцарцев на «Северном потоке-2» подменит «дочка» «Газпрома»

Министр энергетики Александр Новак заявил, что Россия собственными силами достроит и введет в эксплуатацию «Северный поток-2» в 2020 году. Работа над ним завершена на 94%, осталось проложить 160 км, которыми вместо швейцарцев Allseas может заняться «дочка» «Газпрома» Nord Stream 2 AG.

«У нас есть возможность достроить собственными средствами. Для этого нужно будет провести несколько дополнительных работ организационного порядка, и думаю, что в течение нескольких месяцев эта работа будет проведена», — цитирует Новака 26 декабря «Коммерсантъ».

Проблемы с «Северным потоком-2» обострились после того, как президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, который предусматривает санкции против новых российских газопроводов. Штаты потребовали от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство под угрозой блокировки активов. Компания Allseas, которая занимается прокладкой «Северного потока-2» после этого приостановила работу и вывела свои суда из района строительства.



