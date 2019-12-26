Помогите найти Риччи. Из-за пожара в доходном доме герцога Лейхтенбергского потерялась хаски

Петербурженка просит найти собаку своей мамы. Любимица семьи потерялась 26 декабря во время пожара в доходном доме герцога Лейхтенбергского на Петроградской стороне в Петербурге.

«Собаку зовут Риччи, она чипированная», – сообщила в своём Instagram краевед Ксения Сидорина.

Если вы увидели Риччи, пишите Ксении или в редакцию «Фонтанки».

Пожар на Большой Зелениной, 28, был локализован в половине третьего дня. За час огонь из квартиры на шестом этаже перебрался на чердачное помещение, захватил крышу и получил повышенный номер сложности 1-БИС. Обгорели 53 квадратных метра.



