СМИ: Киев и Донбасс согласовали предновогодний обмен пленными

Стороны договорились об обмене удерживаемыми лицами в формате «всех установленных на всех установленных».

«Киев и самопровозглашенные народные республики Донбасса согласовали точную дату обмена пленными», – сообщает 26 декабря издание «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

Стороны до сих пор не могут назвать точное число людей, которые могут стать участниками нового обмена, однако дата уже согласована — это воскресенье, 29 декабря.

В начале этой недели состоялись переговоры Киева и представителей Донбасса, которые ранее настаивали, что украинская власть затягивает процесс из-за отказа от «процессуальной очистки». Стороны, тем не менее, договорились завершить обмен до Нового года. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Киев надеется получить 72 своих гражданина.





Кроме того, стало известно, что 40 человек, которых Украина хотела включить в свои списки на обмен, отказались ехать в ДНР или ЛНР. Киев хочет проверить, был ли отказ добровольным.

Украинская сторона пока официально не комментирует появившуюся в СМИ дату предстоящего обмена.

Напомним, что первый обмен удерживаемыми лицами в этом году был произведен в формате «35 на 35» между Украиной и Россией. Россиян вывезли спецбортом из Киева. В РФ вернулись освобожденный украинским судом редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, а также СМИ сообщили об отправке в Москву экс-командира ПВО ДНР Владимира Цемаха, который считается важным свидетелем по делу сбитого малайзийского «Боинга-777». Украина же получила задержанных в Керченском проливе моряков и осужденного в РФ по обвинению в терроризме режиссера Олега Сенцова. В октябре украинская сторона анонсировала еще один «масштабный обмен». 9 декабря на саммите в «нормандском формате» Путин и Зеленский договорились о новом обмене.