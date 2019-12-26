Украина передала Интерполу обвиняемого в заказе убийства петербургского уролога. Фигурант собирался лететь в Стамбул

Обвиняемый по делу о покушении на убийство петербургского уролога и депутата Валид Исаев задержан на территории Украины и передан сотрудникам Интерпола.

Об этом 26 декабря сообщил собеседник «Фонтанки» в правоохранительных органах. По данным издания, Исаев собирался улететь из Киева в Стамбул, но его планам не суждено было сбыться.

Напомним, 36-летнего уроженца Чеченской республики следствие считает участником покушения на Бахтияра Адхамова, совершенного вечером 31 марта 2016 года. Медика подкараулили при выходе из 54-й поликлиники на улице Васенко, выпустили в него пистолетную обойму и постарались добить ножом в живот. Раненого заметили прохожие, скорая увезла его в военно-полевую хирургию Военно-медицинской академии в крайне тяжелом состоянии.

С 2009 года врач-уролог Адхамов являлся депутатом муниципалитета «Финляндский округ», ранее активно занимался строительным бизнесом.





Летом 2019 года был арестован исполнитель покушения 37-летний Хусейн Дараев. Какое-то время следствие считало заказчицей жену Адхамова, однако именно она затем указала на своего знакомого Валида Исаева, которого тут же объявили в международный розыск.