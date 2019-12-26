Происшествия
Украина передала Интерполу обвиняемого в заказе убийства петербургского уролога. Фигурант собирался лететь в Стамбул
Обвиняемый по делу о покушении на убийство петербургского уролога и депутата Валид Исаев задержан на территории Украины и передан сотрудникам Интерпола.
Об этом 26 декабря сообщил собеседник «Фонтанки» в правоохранительных органах. По данным издания, Исаев собирался улететь из Киева в Стамбул, но его планам не суждено было сбыться.
Напомним, 36-летнего уроженца Чеченской республики следствие считает участником покушения на Бахтияра Адхамова, совершенного вечером 31 марта 2016 года. Медика подкараулили при выходе из 54-й поликлиники на улице Васенко, выпустили в него пистолетную обойму и постарались добить ножом в живот. Раненого заметили прохожие, скорая увезла его в военно-полевую хирургию Военно-медицинской академии в крайне тяжелом состоянии.
С 2009 года врач-уролог Адхамов являлся депутатом муниципалитета «Финляндский округ», ранее активно занимался строительным бизнесом.
Летом 2019 года был арестован исполнитель покушения 37-летний Хусейн Дараев. Какое-то время следствие считало заказчицей жену Адхамова, однако именно она затем указала на своего знакомого Валида Исаева, которого тут же объявили в международный розыск.
Справка:
«Фонтанке» известно, что в материалах дела есть упоминания о цене вопроса за ликвидацию: Дараеву заплатили 200 тысяч аванса, следующие 4,8 млн рублей Дараев должен был получить после смерти жертвы. Однако, ввиду промаха, его лишили заработка.
Что касается мотивов, то, исходя из информированности супруги депутата, можно сделать вывод о классическом любовном треугольнике.