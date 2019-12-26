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26.12.2019 16:37
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Петербуржец Воронин, обвиняемый в заказе «тамбовским», экстрадирован из Грузии в Россию

Петербуржец Георгий Воронин, задержанный в ноябре грузинской полицией по двадцатилетнему делу о заказе на убийство компаньона, едет в Россию. Как стало известно «Фонтанке» 26 декабря, накануне Грузия удовлетворила просьбу Генпрокуратуры России и передала фигуранта сотрудникам Интерпола. 

«Фонтанке» удалось также узнать детали задержания 52-летнего бизнесмена Воронина. По данным издания, он был взят на КПП «Верхний Ларс», вероятно, при попытке пересечь границу России и Грузии.   

Ранее мы подробно писали, в чём именно обвиняется петербуржец. Летом 2000 года на станции техобслуживания «Бекар», что находилась на улице Челиева, неизвестный нанес несколько смертельных ударов кастетом в голову петербургского предпринимателя Пижевского. В 2009 году к 23 годам был приговорен непосредственный исполнитель, некто Игорь Калиновский. Он до сих пор находится в колонии Коми. 

По версии следствия, Воронин набрал крупные суммы у петербургских коммерсантов, вложил их в строительство, с возвратом инвестиций не спешил, а один из кредиторов – именно убитый Пижевский – слишком настойчиво требовал свои 100 тысяч долларов обратно. Следователи считают, что Воронин решил, что рентабельней заплатить 10 тысяч долларов «тамбовским», чем всю сумму дольщику.


За прошедшее время следы Воронина Интерпол Петербурга замечал то в Париже, то в Лондоне, а нашел его в Грузии.

 

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