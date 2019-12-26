В Красносельском районе за час сбили двоих детей. Один внезапно выбежал под колеса, другой шел по переходу

Двое детей пострадали под колесами автомобилей в Красносельском районе Петербурга днем 26 декабря. ДТП произошли с разницей чуть меньше часа, но фактически при противоположных обстоятельствах.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, первая авария произошла в 13:55 у дома 6 по улице Партизана Германа. По предварительным данным, женщина на автомобиле KIA сбила 7-летнюю девочку, которая внезапно выбежала на дорогу вне зоны пешеходного перехода.

В результате ДТП ребёнок получил травмы средней степени тяжести и был доставлен в больницу.

Затем около 14:40 произошел наезд на пешехода на проспекте Ветеранов, напротив дома 114, корпус 4. 40-летний водитель автомобиля Toyota, двигаясь по проспекту Ветеранов, повернул налево на проспект Маршала Жукова и в зоне регулируемого пешеходного перехода сбил 10-летнего мальчика.





Пострадавшего доставили в 1-ю детскую городскую больницу с травмами легкой степени.

Как отмечает «Дорожный инспектор», в момент ДТП зеленый сигнал горел и для пешеходов, и для транспорта. «Пока потоки не будут разделены, подобные ДТП продолжатся», – комментируют в группе.