Вице-губернатор Максим Соколов передал долю в клинике под Петербургом своей жене

Экс-министр транспорта, а ныне вице-губернатор Петербурга Максим Соколов вышел из состава владельцев ООО «Икс-Клиника», которое управляет центром адаптационной медицины и обновления организма Х-Clinic в посёлке Репино.

Как стало известно «Фонтанке», 23 декабря 2018 года в ЕГРЮЛ появилась запись о том, что доля в 40% Максима Соколова в ООО «Икс-Клиника» перешла Анжелике Рысковой. Николай Сергеенко сохранил за собой 41%, а Андрей Перминов – 19%. Оба являются экс-менеджерами «Корпорации С», в которой до первого прихода в Смольный работал и сам Соколов.

9 июля 2017 года министр транспорта Максим Соколов был среди участников крестного хода в селе Путилово Кировского района Ленинградской области. После мероприятия чиновник рассказал корреспонденту православной газеты «Вечный зов», почему он неравнодушен к этим местам.

«Господь так управил. Путилово – это родовое село моей супруги Анжелики, здесь рядом с храмом, с восточной стороны, стоит дом, где вырос её отец, Юрий Дмитриевич Рысков», – сообщил церковному корреспонденту министр Соколов. В статье «Везде чувствуется рука Всевышнего» той же газеты уже сам Юрий Рысков писал, как он охотится и рыбачит с зятем-министром.





Как ранее сообщала «Фонтанка», долю в репинской клинике Максим Соколов приобрёл 20 декабря 2018 года. Это был первый и единственный актив Соколова с 2004 года, когда он стал чиновником.

X-Clinic появится на месте апарт-отеля X-Home. Его строила компания «Территория инвестиций» Николая Сергеенко и Андрея Перминова. СМИ оценивали инвестиции в проект в 1,5 млрд рублей.

На сайте X-Clinic указывается, что основное направление деятельности центра – «восполнение и сохранение ресурсов организма, повышение его адаптивных способностей к условиям внешней среды». Подробнее читайте в статье на 47news.