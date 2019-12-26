Лот квартир на специальных условиях в VII квартале Golden City

Glorax Development делает уникальное предложение – возможность приобрести недвижимость в VII квартале жилого комплекса Golden City на намывных территориях Васильевского острова с дополнительной скидкой.

Лот, в который включены 18 квартир, предлагает различные планировки и метражи – от небольших 1-комнатных до 4-комнатных вариантов. Предложение будет действовать с 26 декабря 2019 г. до 20 января 2020 года.

Среди планировочных решений – угловые квартиры с увеличенным количеством окон и просторные семейные лоты формата «евро» площадью порядка 120 кв. м с видом на Финский залив. В рамках специального предложения стоимость трехкомнатной квартиры с европейской планировкой начинается от 6,1 млн рублей.

Жилой комплекс бизнес-класса Golden City возводится компанией Glorax Development на первой береговой линии Финского залива. Квартирография проекта включает несколько десятков планировочных решений, в том числе двухуровневые квартиры и лоты с террасами. Квартиры имеют свободную планировку и панорамное остекление. Основные преимущества жилого комплекса – это собственный благоустроенный двор с ландшафтным дизайном, коммерческая инфраструктура на первых этажах, подземный паркинг, дизайнерское оформление мест общего пользования.

Узнать подробности, уточнить стоимость и забронировать квартиру можно по телефону: +7 (812) 603-43-22 или в офисе продаж по адресу: берег Невской губы В.О., 1Д, пассажирский морской порт.

Справка о компании Glorax Development

ЖК Golden City – застройщик ООО «НТВО», проектная декларация на сайте http://goldencityspb.ru/documents